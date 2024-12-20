Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза 19 декабря заявил, что не готов поддержать продление санкций против России до инаугурации Дональда Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Санкции ЕС против России продлеваются каждые полгода, и следующее продление запланировано на конец января, через 11 дней после вступления Трампа в должность. Для этого требуется единогласное решение всех 27 стран-членов ЕС. Однако Орбан заявил, что хочет дождаться смены администрации в США, прежде чем принимать решение.

Европейские лидеры уже выражали обеспокоенность возможным сокращением поддержки Украины со стороны Трампа, и позиция Орбана усилила эти опасения. Венгерский премьер, известный своим близким отношением к Трампу, может подорвать единство ЕС в вопросах военной и финансовой помощи Украине.

Ранее Орбан неоднократно блокировал инициативы ЕС, направленные на поддержку Украины. А также, встречался с Владимиром Путиным, несмотря на критику со стороны Брюсселя. В июле 2024 года Орбан посетил Трампа во Флориде, где обсудил вопросы, связанные с «миротворчеством».

Ранее Орбан сообщил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому установить рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными. Однако Киев отверг эту инициативу.

«В конце председательства Венгрии в ЕС мы предприняли новые усилия для достижения мира. Мы предложили рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский явно отверг и исключил это сегодня. Мы сделали все, что могли», — написал Орбан в соцсети X.

Его заявление стало ответом на критику Зеленского. Украинский лидер раскритиковал телефонные переговоры Орбана с Владимиром Путиным:

«Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции».