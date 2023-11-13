Число израильских военных, погибших с начала наземной операции в секторе Газа, достигло 44, сообщает армия Израиля (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля сообщает, что еще два солдата были убиты в боях на севере сектора Газа, в результате чего число погибших в наземной операции против ХАМАС достигло 44», — сообщает израильская газета Times of Israel.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 11 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.