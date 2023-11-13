Соцсети стали еще одной ареной столкновения израильтян и палестинцев. Каждая из сторон использует Facebook, Instagram, X (бывший Twitter) и другие площадки для продвижения своей позиции. Для палестинцев в Газе, живущих больше месяца в условиях жесткой блокады со стороны Израиля, соцсети стали одной из немногих остающихся возможностей донести миру правду о происходящем в эксклаве.

Жители Газы в социальных сетях делятся своим мучительным опытом жизни в условиях израильских авиаударов и наземного вторжения.

Связь с внешним миром через соцсети

С начала текущей войны Израиль и Египет запретили большинству иностранных журналистов въезжать в Газу. При этом армия Израиля продолжает наносить удары по редакциям палестинских СМИ, убивая журналистов. С 7 октября в Газе из-за израильских авиаударов погибли свыше 50 работников прессы, и это число постоянно растет.

На этом фоне соцсети стали основной площадкой для палестинцев, где они документируют разрушительные последствия израильских ударов по жилому сектору и больницам. Посты жителей Газы в Instagram носят откровенный характер — в них запечатлены изображения убитых, которые основные мировые СМИ отказываются дать в эфире, поскольку считают слишком кровавыми, отмечает газета The New York Times (NYT).

Пользователи Instagram из Газы имеют сотни тысяч подписчиков со всего мира. В прямом эфире они живут войной, которую освещают: переживают бомбардировки, показывают, как они распределяют еду и воду и укрываются от авиаударов в больницах, передает издание.

Их нельзя назвать нейтральными наблюдателями, они и не претендуют на это, отмечает NYT. Однако в условиях, когда многие СМИ занимают произраильскую позицию, такая подача оправдана.