Сотрудники и официальные лица ООН по всей Азии в понедельник почтили минутой молчания память своих коллег, погибших в секторе Газа из-за израильских атак.

В честь павших коллег ООН также приспустили флаги в своих офисах.

«Сотрудники ООН в Афганистане почтили память минутой молчания и приспускают флаг ООН. Мы оплакиваем более 100 коллег, погибших в Газе — это самое большое число сотрудников ООН, погибших в конфликтах, за всю историю нашей организации», — говорится в заявлении представительства ООН в Афганистане.

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что «последний месяц был болезненным для БАПОР».

Сотрудники представительства ООН в Бангкоке (Таиланд) также собрались в здании офиса, чтобы почтить память своих коллег. «Сегодня минута молчания в офисе ООН в Бангкоке, флаг ООН приспущен, мы скорбим и чтим память наших коллег, погибших в секторе Газа», — сообщило представительство в социальной сети X.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 11 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.