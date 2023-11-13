ПОЛИТИКА
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Азербайджан осудил отправку Францией в Армению бронеавтомобилей Bastion
По словам азербайджанского МИД, поставки военной техники усилят деструктивную деятельность Армении в регионе
Азербайджан осудил отправку Францией в Армению бронеавтомобилей Bastion
Фото: AA / Others
13 ноября 2023 г.

МИД Азербайджана осудил поставку Францией Армении многоцелевых наступательных бронеавтомобилей Bastion.

«Решительно осуждаем отправку Францией в Армению наступательных бронеавтомобилей Bastion», — заявил журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде. По его словам, поставки указанной военной техники «послужат усилению военного потенциала и деструктивной деятельности Армении в регионе».

«Эти шаги Франции, позиционирующей себя как пропагандиста международного права, сторонницу мира и стабильности в регионе, серьезным образом ставят под вопрос усилия по нормализации отношений на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и международных границ государств и служат обострению ситуации», — подчеркнул официальный представитель азербайджанского МИД.

Он отметил, что на фоне клеветнической кампании Парижа против Баку эти действия, «служащие политике милитаризации Армении, свидетельствуют о том, что Франция исходит из ошибочных интересов». «Армения и Франция должны наконец понять, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству», — подчеркнул Гаджизаде.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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