ПОЛИТИКА
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Протесты в поддержку палестинцев продолжаются в разных странах мира
США, Франция, Греция, Пакистан, ЮАР и Сербия – это не полный список стран, где продолжаются протесты против атак Израиля на сектор Газа. Тысячи людей вышли на улицы на выходных, чтобы потребовать от Тель-Авива остановить авиаудары. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #протест #митинг #пропалестинскиймитинг #хамас #сша #европа #поддержкапалестины #марш #бомбежка #блокада #геноцид #новостипалестины #предвзятость #война #солидарность #gaza #palestine #trtrussian
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13 ноября 2023 г.
Истории
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