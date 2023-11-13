Протесты в поддержку палестинцев продолжаются в разных странах мира

США, Франция, Греция, Пакистан, ЮАР и Сербия – это не полный список стран, где продолжаются протесты против атак Израиля на сектор Газа. Тысячи людей вышли на улицы на выходных, чтобы потребовать от Тель-Авива остановить авиаудары. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #протест #митинг #пропалестинскиймитинг #хамас #сша #европа #поддержкапалестины #марш #бомбежка #блокада #геноцид #новостипалестины #предвзятость #война #солидарность #gaza #palestine #trtrussian