Здание Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на юге сектора Газа получило серьезные повреждения в результате обстрелов со стороны Израиля. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте.

«Вчера (12 ноября — прим. TRT на русском) объект БАПОР в городе Рафах на юге сектора Газа получил серьезные повреждения в результате обстрелов военно-морских сил Израиля, зафиксировано три прямых попадания. Сотрудники ООН покинули здание за 1,5 часа до удара, пострадавших среди них нет», — сообщили в агентстве.

«Это нападение является еще одним доказательством, что в секторе Газа нет безопасных районов: ни на севере, ни в центре, ни на юге», — заявил глава БАПОР Филипп Лаззарини.

Как писал TRT на русском, 11 ноября Израиль нанес удары по родильному отделению больницы «Аш-Шифа» в Газе и люди, пытавшиеся эвакуироваться из этой больницы, попали под обстрел.