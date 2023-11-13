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Здание ООН на юге Газы подверглось обстрелу Израиля
Объект Ближневосточного агентства ООН по беженцам в Газе получил серьезные повреждения в результате обстрелов израильских ВМС
Здание ООН на юге Газы подверглось обстрелу Израиля
Фото: AA / Others
13 ноября 2023 г.

Здание Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на юге сектора Газа получило серьезные повреждения в результате обстрелов со стороны Израиля. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте.

«Вчера (12 ноября — прим. TRT на русском) объект БАПОР в городе Рафах на юге сектора Газа получил серьезные повреждения в результате обстрелов военно-морских сил Израиля, зафиксировано три прямых попадания. Сотрудники ООН покинули здание за 1,5 часа до удара, пострадавших среди них нет», — сообщили в агентстве.

«Это нападение является еще одним доказательством, что в секторе Газа нет безопасных районов: ни на севере, ни в центре, ни на юге», — заявил глава БАПОР Филипп Лаззарини.

Как писал TRT на русском, 11 ноября Израиль нанес удары по родильному отделению больницы «Аш-Шифа» в Газе и люди, пытавшиеся эвакуироваться из этой больницы, попали под обстрел.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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