Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Израиль пытается узаконить массовые убийства палестинских детей, женщин, мужчин, стариков, журналистов, медицинских работников и в целом невинных людей, проводя кампанию дезинформации.

Алтун принял участие в 3-м Международном симпозиуме по коммуникативным наукам (ICOMS), организованном Университетом Сакарья и Советом Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK).

«Израиль совершает военные преступления на глазах у всего мира. И он демонстрирует самые уродливые и жестокие примеры фашизма и расистского империализма», — сказал директор по связям с общественностью.

«Но они должны помнить, нам хорошо известно, кто и как пытается осуществлять свои грязные планы как в секторе Газа, так и в Палестине, а также в соседних регионах, и мы полны решимости бороться с этим до конца», — добавил он. По словам Алтуна, «убийцы, несущие смерть в секторе Газа, будут привлечены к ответственности».

«Они уже осуждены общественным мнением, и точно также их осудят реальные суды, когда придет глобальная справедливость», — сказал Алтун.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 11 тыс. палестинцев убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.