Переговоры по военной линии между США с Китаем станут приоритетной темой на предстоящей встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина, сообщает агентство Bloomberg. Американский и китайский лидеры встретятся 15 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Это будет первая встреча двух лидеров за более чем год — в последний раз президент США и председатель КНР встречались в кулуарах саммита лидеров G20 на Бали в ноябре 2022 года. Также это будет всего лишь вторая личная встреча двух политиков с тех пор, как Байден вступил в должность в январе 2021 года, уточняет агентство.

Связи на уровне военных — главный приоритет

Президент США Джо Байден хочет восстановить военные контакты с Китаем, заявил 12 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент полон решимости добиться восстановления связей между военными, поскольку он считает, что это отвечает интересам национальной безопасности США», — уточнил Салливан.

Ситуация затрудняется тем, что в Китае сейчас фактически нет министра обороны. Предыдущего министра Ли Шанфу отстранили 24 октября, Пекин до сих пор не объявил о его замене.

Это, однако, не помешало американской стороне пытаться продвигать диалог на уровне министерств. По сообщению источников газеты Time, глава Пентагона Ллойд Остин запросил Пекин организовать встречу с китайским коллегой в Джакарте, хотя эта должность в КНР до сих пор вакантна. Ответа от Поднебесной до сих пор не было.

На столе переговоров — Израиль, Украина и Тайвань

Источник агентства Reuters сообщил, что на встрече Байден и Си обсудят глобальные вопросы: от войны Израиля и Палестины до российско-украинского конфликта, углубившиеся связи КНДР с Россией, а также вопросы вокруг Тайваня и разграничения в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, как отмечает собеседник агентства, Байден намерен затронуть вопрос соблюдения прав человека в КНР, вопросы будущего искусственного интеллекта, а также «справедливости в торгово-экономических отношениях‎»‎.

Отношения двух стран заметно охладели после того, как Байден приказал сбить в феврале предполагаемый китайский аэростат, пролетавший над территорией США. Инцидент вызвал резкую критику со стороны Пекина.

Кроме того на отношениях двух стран сказались «‎торговые войны»: ужесточение тарифного регулирования для китайских товаров и встречные меры со стороны КНР. Новый виток этой ‎«войны»‎ — вопрос производства микрочипов, считающихся ключевым элементом будущего «зеленого перехода‎»‎. Вашингтон и Пекин также расходятся в видении статуса Тайваня.

Попытки наладить отношения через экономику

С сентября текущего года высшие чиновники администрации Байдена несколько раз посетили Пекин и встретились с китайскими коллегами, чтобы восстановить связи и доверие. В июле в КНР побывала глава Минфина США Джанет Йеллен. Она же 11 ноября встретилась в Сан-Франциско с китайским с вице-премьером Хэ Лифаном, которого Bloomberg называет «‎‎экономическим царем Китая».

Улучшение коммуникации «позволяет нам избегать недоразумений и непреднамеренной эскалации, принимать обоснованные решения и работать над достижением конкретных политических результатов», — заявила Йеллен после встречи с Лифаном.