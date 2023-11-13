США по-прежнему находятся на пороге шатдауна, ситуация накаляется с каждым днем, поскольку Конгресс пока так и не согласовал план финансирования федерального правительства. Крайний срок для утверждения финансирования — вечер 17 ноября.

Вашингтон снова — уже во второй раз за год — сталкивается с риском шатдауна. И снова причиной стали разногласия между Республиканской и Демократической партиями, которые не могут утвердить бюджет. Главный камень преткновения — требования республиканцев урезать федеральные расходы и выделять больше средств на борьбу с нелегальной миграцией.

Белый дом пригрозил наложить вето на законопроект о двухэтапном бюджете, предложенный спикером Палаты представителей Майклом Джонсоном. Никаких компромиссных альтернатив кабинет Джо Байдена пока так и не выдвинул.

Белый дом настаивает, чтобы Конгресс согласовал законопроект президента о выделении $106 млрд помощи союзникам Вашингтона. Из этой суммы $60 млрд планируется направить Украине, $14 млрд — Израилю, остальные средства передать Тайваню, а также на укрепление американо-мексиканской границы.

Республиканцы выступили против объединения помощи Израилю и Украине в одном запросе. Палата представителей, в которой большинство составляют депутаты от Республиканской партии, выступила за то, чтобы разделить эти потоки и, в частности, сократить финансирование Киева.

Байден заявил, что не примет план о разделении помощи и наложит на него вето.

Почему не сработал компромиссный план?

Спикер Палаты представителей Джонсон предложил компромиссный план временного бюджета до февраля следующего года. Его схема компромиссная, потому что не включает жесткие консервативные приоритеты, такие как сокращение расходов и ограничение миграции, передает агенство Bloomberg. Однако даже такой «‎беззубый»‎ план не нашел поддержки не только в Белом доме, но и среди консерваторов в Палате — однопартийцы Джонсона заявили, что не готовы поддержать такой бюджет.

Джонсон, который занимает свой пост всего второй месяц, вскоре может оказаться в положении своего предшественника Кевина Маккарти, которого отправили в отставку в сентябре из-за компромиссного плана бюджета. Нынешний спикер оказался в той же «‎тарелке»‎: теперь ему нужны голоса демократов, чтобы сохранить правительство открытым, отмечает CNN. Это вызвано тем, что преимущество республиканцев в Палате представителей настолько минимально, что без голосов демократов план Джонсона обречен на провал.

Эта масса политических осложнений означает, что предстоящая неделя является жизненно важной для политика, при этом он не имеет ни малейшего представления, чем она закончится. Возможно, зарождающийся авторитет спикера уже к концу недели может оказаться в руинах, констатирует телеканал.

На кону — падение кредитного рейтинга США

Шатдаун правительства может наступить уже в конце этой недели, отмечает Bloomberg. Мера может привести к понижению кредитного рейтинга США, предупреждает агентство Moody’s Investors Service. Оно уже назвало «политическую дисфункцию американского правительства растущим риском для инвесторов в облигации‎»‎. Прекращение федерального финансирования также будет иметь политические последствия для обеих партий, предупредили в Moody's.

Времени катастрофически мало, учитывая необходимость в течение пяти дней протолкнуть меры по финансированию через Палату представителей и Сенат, отмечает CNN.