В Израиле начались нападки на свободу слова, в стране сажают за любые проявления пропалестинской позиции в соцсетях — не только публикации, но даже просто лайки.

Израильские власти утверждают, что открыли «‎‎второй фронт в войне против ХАМАС», направленный на искоренение всего, что может быть «‎воспринято как сочувствие или подстрекательство среди населения»‎.

Правозащитные группы Израиля сообщают, что за последний месяц в стране были задержаны около 100 человек в ходе репрессий «нулевой терпимости».

Пять лет лишения свободы за пост

Издание WP рассказывает историю 21-летней палестинской программистки Риты Мурад. Студентке Технического университета Хайфы вменяют преступления, связанные с «принадлежностью к террористической организации» и «подстрекательством к терроризму».

При этом все обвинения основаны на трех постах в Instagram. На одном из изображений, которое разместила у себя в соцсетях Мурад, палестинцы используют землеройную машину, чтобы снести части заграждения из колючей проволоки между Израилем и сектором Газа.

«Пока "непобедимая армия" спала», — гласит сообщение на арабском языке под изображением.

В случае признания виновной Мурад грозит до пяти лет тюремного заключения. Кроме того с подачи ультраправых политиков кнессет принял законопроект о лишении гражданства тех, кто осужден по делам, связанным с «‎оправданием терроризма»‎. Мурад заявила, что в следственном изоляторе её избили охранники.

«‎Охота на ведьм»

Мурад стала одной из 56 человек, которым полиция предъявила аналогичные обвинения.

Более того, по данным правозащитной группы «Центр Моссава» в Хайфе, по меньшей мере 350 израильтян-палестинцев были вызваны на слушания на работу, а 120 студентов университетов находятся на дисциплинарных слушаниях.

Адвокаты описывают действия Израиля как «‎репрессии в стиле эпохи маккартизма» и «‎охоты на ведьм»‎‎ — так называли ситуацию в США в 1950-е годы, когда сотни людей были арестованы или уволены из-за подозрений в симпатиях к коммунистам.

Правозащитники отмечают: текущие израильские репрессии направлены избирательно против арабских жителей страны. В нынешних условиях публикация чего-либо, что не соответствует трактовке войны от израильского правительства, может привести к аресту.

Действия властей Израиля несут серьезную угрозу свободе слова, а также для структуры израильского общества, поскольку даже выражение пропалестинских настроений кажется достаточным, чтобы в некоторых случаях оказаться за решеткой.

Как пишет WP, возглавляет новую кампанию преследования из-за постов в соцсетях ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен Гвир — он ранее был осужден за разжигание расизма и поддержку еврейской экстремистской террористической организации.

Закон, принятый израильским парламентом в прошлом месяце с подачи Бен-Гвира, предусматривает наказание в виде года тюремного заключения даже за пассивный просмотр контента, восхваляющего или призывающего к террористическим атакам в интернете. То есть просто за лайки под пропалестинскими постами можно отправиться за решетку.