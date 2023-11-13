В секторе Газа проводят операции при свете фонарика от мобильного телефона

Хирурги индонезийской больницы в секторе Газа зашивают рану на голове пациента в полной темноте при свете фонарика от мобильного телефона. Из-за блокады Израиля в больницах нет электроэнергии, заканчивается топливо для генераторов. Во многих госпиталях работает только реанимационное отделение. #trtнарусском #палестина #дети #газа #секторгаза #больница #операция #израиль #авиаударизраиля #фонарик #фонарь #бомбежка #телефон #хирурги #индонезийскаябольница #пациент #реанимация #топливо #экстреннаяситуация #gaza #palestine #trtrussian