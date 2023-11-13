Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел из Каира, говорится в сообщении МЧС. На протяжении всего полета россиян будут сопровождать медики и психологи ведомства.

Ранее сообщалось, что все 70 российских граждан находятся в удовлетворительном состоянии и были допущены для перелета. Известно, что среди них есть женщина на позднем сроке беременности, а также 27 детей, самому маленькому из них три месяца.

«Конечно же, мы приветствуем тот факт, что усилия, действительно немалые усилия наших дипломатов и спасателей, соответствующих служб в контактах со всеми соответствующими сторонами <...> дали свои результаты. Мы приветствуем то содействие, которое эти соответствующие стороны нам оказали», — сказал Песков.

Как ранее писал TRT на русском, Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал защитить мирных жителей сектора Газа, попавших в ловушку из-за боевых действий.

«На наших глазах разворачивается невыносимая человеческая трагедия», — говорит Уильям Шомбург, глава отделения МККК в Газе. Его слова приводит агентство Анадолу.

«Ситуация быстро приближается к гуманитарной катастрофе», — добавил Шомбург.

В заявлении МККК подчеркивается, что атаки Израиля происходят в густонаселенных районах и вокруг больниц, что представляет угрозу для жизни «наиболее уязвимых людей, таких как медицинский персонал, пациенты, раненые, недоношенные дети, люди с ограниченными возможностями и пожилые люди».