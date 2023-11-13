По данным властей Газы, в результате израильских атак ранения получили 29 тысяч человек, более 70% из которых — дети. Всего число убитых достигло 11 240 человек, в том числе 4 630 детей и 3 130 женщин.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

Как писал TRT на русском, по информации Красного Креста, ситуация в Газе быстро движется к гуманитарной катастрофе. Атаки Израиля происходят в густонаселенных районах и вокруг больниц, что представляет угрозу для жизни наиболее уязвимых групп людей, включая медицинский персонал и пациентов медучреждений.