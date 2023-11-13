В испанском издании Atalayar вышла статья главы Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна под названием «Турция Эрдогана предлагает решения там, где ООН потерпела неудачу».

По его словам, Турция завоевывает уважение в международных отношениях благодаря прорывам, достигнутым ею в последние годы, и успешно выполняет свою роль игрока в региональных вопросах, особенно на Ближнем Востоке и на Кавказе.

Об этом свидетельствует и подход Анкары в решении израильско-палестинского конфликта, отметил Алтун. Позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ориентированная на урегулирование конфликта и подчеркивающая гуманитарный аспект проблемы, является наглядной демонстрацией этого факта.

«Украина, Карабах и другие региональные вопросы отчетливо продемонстрировали, что Турецкая Республика, вступая в свое второе столетие, стала ключевым игроком и ведущей страной в своем регионе», — подчеркнул Алтун.

Международные организации, такие как Совет Безопасности ООН, доказали свою неспособность решать глобальные проблемы и даже усугубили их, говорится в публикации.

По его словам, для решения глобальных и региональных проблем Турция эффективно задействовала гуманитарные и дипломатические каналы, а также современные инструменты межгосударственного взаимодействия.