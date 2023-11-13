В секторе Газа наблюдается катастрофа в области соблюдения прав человека и этому необходимо положить конец, говорится в сообщении на сайте Amnesty International. Лидеры стран Евросоюза должны немедленно призвать к прекращению огня.

«Остановка боевых действий могла бы спасти жизни тысяч мирных жителей и остановить дальнейшую нисходящую спираль этой рукотворной гуманитарной катастрофы и катастрофы в области прав человека», — заявила Ив Гедди, директор офиса европейских институтов Amnesty International.

ЕС, который утверждает, что является поборником прав человека и международного права, сталкивается с серьезным кризисом доверия в глазах людей во всем мире, говорится на сайте организации.

Некоторые государства, в том числе Австрия, Чехия и Германия, не позволяют ЕС коллективно призывать к прекращению огня или объявлять о нарушениях международного гуманитарного права со стороны израильских сил безопасности, подчеркивают в Amnesty International.

Эти действия способствует созданию атмосферы безнаказанности, в которой израильские власти осмеливаются игнорировать свои обязательства по защите гражданского населения.

«В результате беспощадных бомбардировок Израиля каждый день погибает около 300 палестинцев, многие из которых — дети, а его незаконная блокада причинила неизмеримые гуманитарные страдания. Поэтому непостижимо, что некоторые лидеры ЕС не только блокируют призыв ЕС к прекращению огня, но и активно снабжают Израиль оружием и политической поддержкой, а также заставляют замолчать и даже арестовывают протестующих, которые отстаивают права палестинцев», — подчеркивают в Amnesty International.

В правозащитной организации призвали лидеров ЕС показать, что они одинаково ценят жизни палестинцев и израильтян.

По данным на 13 ноября, число погибших в результате атак Израиля по блокированному сектору Газа превысило 11 тысяч человек.

Как ранее писал TRT на русском, Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал защитить мирных жителей сектора Газа, попавших в ловушку из-за боевых действий.

«На наших глазах разворачивается невыносимая человеческая трагедия», — говорит Уильям Шомбург, глава отделения МККК в Газе. Его слова приводит агентство Анадолу.

«Ситуация быстро приближается к гуманитарной катастрофе», — добавил Шомбург.

В заявлении МККК подчеркивается, что атаки Израиля происходят в густонаселенных районах и вокруг больниц, что представляет угрозу для жизни «наиболее уязвимых людей, таких как медицинский персонал, пациенты, раненые, недоношенные дети, люди с ограниченными возможностями и пожилые люди».