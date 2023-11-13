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Посол Израиля в РФ назвал ООН «пустой тратой времени»
Не стоит полагаться на действия ООН в решении израильско-палестинского конфликта, заявил журналистам посол Израиля в РФ Александр Бен Цви
Посол Израиля в РФ назвал ООН «пустой тратой времени»
Армия Израиля атакует сектора Газа / Others
13 ноября 2023 г.

Израильский посол в Москве Александр Бен Цви усомнился в способности ООН урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. «То, что ООН решит наш конфликт, у меня есть сомнения, потому что до сих пор я еще не видел ни одного конфликта, который был решен ООН», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Он назвал ООН «пустой тратой времени», поскольку «эта организация для Израиля в нашем конфликте до сих пор ничего положительного не сделала».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш занял жесткую позицию по действиям Тель-Авива в секторе Газа. Он призывает Израиль прекратить убийство мирных палестинцев и обеспечить гуманитарный коридор для доставки помощи жителям.

По этой причине израильское руководство критикует Гутерриша и даже призывает к отставке генсека ООН. В Тель-Авиве решили прекратить выдавать визы представителям международной организации. А здания ООН в секторе Газа подвергаются обстрелам со стороны Израиля.

Как писал TRT на русском, 12 ноября здание Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) получило серьезные повреждения в результате обстрелов со стороны Израиля. Сотрудники организации покинули здание за 1,5 часа до удара, пострадавших среди них нет, сообщили в агентстве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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