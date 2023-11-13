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Еврокомиссия представит 12-й пакет санкций против России 15 ноября
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз завершает подготовку 12-го пакета санкций в отношении России, включающего персональные, экономические и секторальные ограничения
Еврокомиссия представит 12-й пакет санкций против России 15 ноября
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель / Others
13 ноября 2023 г.

Новый пакет санкций против России будет представлен на заседании Еврокомиссии 15 ноября, затем его должен утвердить Совет ЕС, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что экспортные ограничения коснутся сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования ПО. По импорту ограничения, среди прочего, будут на металлы, алюминиевые изделия, товары транспортного назначения и алмазы.

По данным агентства, новый пакет санкций будет нацелен на «подрыв способности России обходить существующие запреты через третьи страны, в которых она получает доступ к компонентам, технологиям и электронике, используемым для производства вооружений».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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