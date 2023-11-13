Новый пакет санкций против России будет представлен на заседании Еврокомиссии 15 ноября, затем его должен утвердить Совет ЕС, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что экспортные ограничения коснутся сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования ПО. По импорту ограничения, среди прочего, будут на металлы, алюминиевые изделия, товары транспортного назначения и алмазы.

По данным агентства, новый пакет санкций будет нацелен на «подрыв способности России обходить существующие запреты через третьи страны, в которых она получает доступ к компонентам, технологиям и электронике, используемым для производства вооружений».