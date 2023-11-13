В больнице Аль-Шифа закончилось топливо для генераторов?

В больнице Аль-Шифа в Газе из-за нехватки топлива для генераторов отключили инкубаторы для новорожденных. Накануне Израиль заявил, что доставил в больницу 300 литров дизеля. Однако главврач больницы опровергнул заявление израильтян, назвав его ложью. #trtнарусском #палестина #газа #альшифа #больница #топливо #младенцы #инкубатор #израиль #палестинскаябольница #палестинскиедети #израиль #блокадагазы #новостипалестины #trtrussian