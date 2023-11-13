ПОЛИТИКА
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В Египет прибыло турецкое судно с гумпомощью для Газы
В египетский порт Аль-Ариш прибыло турецкое грузовое судно с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Туда из Египта в ближайшее время будет доставлено медицинское оборудование, лекарства, а также восемь полевых госпиталей и 20 машин скорой помощи. Всего 500 тонн груза. #trtнарусском #палестина #египет #турция #газа #секторгаза #гумпомощь #гуманитарнаяпомощь #израиль #авиаударизраиля #помощьпалестине #медоборудование #лекарства #госпиталь #скораяпомощь #груз #gaza #palestine #trtrussian
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13 ноября 2023 г.
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