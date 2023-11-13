13 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Глава ирландской оппозиции призвала привлечь Израиль в МУС
«Мир видит действия Израиля такими, какие они есть: варварскими, омерзительными, трусливыми военными преступлениями». Мэри Лу Макдональд, глава ирландской партии Шинн Фейн, призвала ирландское правительство привлечь Израиль в Международный уголовный суд и выслать израильского посла. #trtнарусском #палестина #россия #газа #секторгаза #ирландия #оппозия #ирланскаяоппозиция #израиль #варварство #преступление #макдональд #шиннфейн #суд #посол #военноеприступление #gaza #palestine #trtrussian
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