Врач из сектора Газа рассказала о своей работе в больнице

Врачи, дежурящие в больницах сектора Газа, уже больше месяца не видели своих родственников. Они работают практически круглосуточно и им буквально негде спать, потому что больницы переполнены ранеными людьми. Об этом рассказала врач из больницы Шухадаа аль-Акса в секторе Газа Рим Омран Аль-Дагаль. #trtнарусском #палестина #дети #газа #секторгаза #больница #операция #израиль #авиаударизраиля #врач #палестинскийврач #дежурство #альакса #хирурги #переполненнаябольница #палестинскаябольница #gaza #palestine #trtrussian