ПОЛИТИКА
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Врач из сектора Газа рассказала о своей работе в больнице
Врачи, дежурящие в больницах сектора Газа, уже больше месяца не видели своих родственников. Они работают практически круглосуточно и им буквально негде спать, потому что больницы переполнены ранеными людьми. Об этом рассказала врач из больницы Шухадаа аль-Акса в секторе Газа Рим Омран Аль-Дагаль. #trtнарусском #палестина #дети #газа #секторгаза #больница #операция #израиль #авиаударизраиля #врач #палестинскийврач #дежурство #альакса #хирурги #переполненнаябольница #палестинскаябольница #gaza #palestine #trtrussian
титьит / Others
13 ноября 2023 г.
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