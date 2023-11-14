Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел 13 ноября минуту молчания в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. А представители профсоюза сотрудников ООН провели в вестибюле нью-йоркского здания Организации церемонию, на которой были вслух зачитаны имена погибших коллег.

В секторе Газа с 7 октября погиб 101 сотрудник Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам. Это самое большое число сотрудников ООН, погибших в ходе одного конфликта, за всю 78-летнюю историю организации.

«Эти коллеги были среди 13 000 сотрудников БАПОР, работающих в секторе Газа, и многие из них были убиты вместе со своими семьями. Это были учителя, директора школ, медицинские работники, в том числе гинеколог, инженеры, вспомогательный персонал и психолог», — говорится в заявлении агентства.

По данным властей Газы, всего число погибших в результате израильских бомбардировок достигло 11 240 человек. Среди них 4 630 детей и 3 130 женщин.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.