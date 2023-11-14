ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В результате очередного авиаудара Израиля по лагерю Джебалия погибли не менее 31 человека
В результате ночных авиаударов Израиля по лагерю палестинских беженцев Джебалия в секторе Газа погиб по меньшей мере 31 человек. Разрушено 12 зданий. Пострадавших доставили в индонезийскую больницу. #trtнарусском #палестина #газа #секторгаза #джебалия #лагерь #беженцы #палестинцы #авиаудар #палестинскиебеженцы #авиаударизраиля #израиль #пострадавшие #разрушения #больница #trtrussian
иьти / Others
14 ноября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us