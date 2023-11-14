В результате очередного авиаудара Израиля по лагерю Джебалия погибли не менее 31 человека

В результате ночных авиаударов Израиля по лагерю палестинских беженцев Джебалия в секторе Газа погиб по меньшей мере 31 человек. Разрушено 12 зданий. Пострадавших доставили в индонезийскую больницу. #trtнарусском #палестина #газа #секторгаза #джебалия #лагерь #беженцы #палестинцы #авиаудар #палестинскиебеженцы #авиаударизраиля #израиль #пострадавшие #разрушения #больница #trtrussian