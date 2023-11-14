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Китай резко осудил удар Израиля по зданию ООН в секторе Газа
По мнению МИД КНР, насилие не может принести настоящую безопасность, а военная сила не может обеспечить прочный мир
Китай резко осудил удар Израиля по зданию ООН в секторе Газа
Фото: AA / Others
14 ноября 2023 г.

Китай шокирован ударом по зданию Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа и резко осуждает его. Безопасность сотрудников ООН должна быть гарантирована, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай глубоко шокирован нападением на здание, в котором размещаются сотрудники ООН на юге сектора Газа, и резко осуждает его», — заявила дипломат.

Она добавила, что Пекин выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью сотрудников ООН во время нынешнего обострения палестино-израильского конфликта.

«Насилие не может принести настоящую безопасность, а военная сила не может обеспечить прочный мир», — указала она.

Мао Нин подчеркнула, что безопасность персонала Организации Объединенных Наций должна быть гарантирована.

«Китай призывает все вовлеченные стороны сохранять максимальное спокойствие и сдержанность, соблюдать международное право, действительно выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 27 октября, немедленно прекратить огонь и войну во избежание еще более масштабной гуманитарной катастрофы», — указала дипломат.

Как писал TRT на русском, 12 ноября здание Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на юге сектора Газа получило серьезные повреждения в результате обстрелов со стороны Израиля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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