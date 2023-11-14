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Израиль применил слезоточивый газ по больнице на Западном берегу
Израильские войска обстреляли вход в отделение неотложной помощи больницы Табит-Табит гранатами со слезоточивым газом
Израиль применил слезоточивый газ по больнице на Западном берегу
Фото: AA / Others
14 ноября 2023 г.

Израильские войска применили гранаты со слезоточивым газом по больнице в Тулькарме на Западном берегу, в результате пациенты и медперсонал пострадали от удушья. Об этом сообщил Минздрав Палестины.

«Пациенты и медицинский персонал государственной больницы Табит-Табит в Тулькарме пострадали от удушья после того, как оккупанты обстреляли вход в отделение неотложной помощи гранатами со слезоточивым газом», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава.

Как писал TRT на русском, «Врачи без границ» бьют тревогу в связи со всплеском израильского насилия на Западном берегу реки Иордан. К медикам обращаются все больше молодых людей с опасными огнестрельными ранениями.

За последний месяц только в Дженине израильские силы убили 30 человек и ранили как минимум 162 человека. В целом, по данным палестинских властей, на Западном берегу с 7 октября было убито 165 палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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