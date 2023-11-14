Израильские войска применили гранаты со слезоточивым газом по больнице в Тулькарме на Западном берегу, в результате пациенты и медперсонал пострадали от удушья. Об этом сообщил Минздрав Палестины.

«Пациенты и медицинский персонал государственной больницы Табит-Табит в Тулькарме пострадали от удушья после того, как оккупанты обстреляли вход в отделение неотложной помощи гранатами со слезоточивым газом», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава.

Как писал TRT на русском, «Врачи без границ» бьют тревогу в связи со всплеском израильского насилия на Западном берегу реки Иордан. К медикам обращаются все больше молодых людей с опасными огнестрельными ранениями.

За последний месяц только в Дженине израильские силы убили 30 человек и ранили как минимум 162 человека. В целом, по данным палестинских властей, на Западном берегу с 7 октября было убито 165 палестинцев.