Израиль не может оставаться в секторе Газа после завершения войны в эксклаве, заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Его комментарий прозвучал перед визитом в Израиль и в Палестину.

На прошлой неделе с аналогичным предупреждением израильскому руководству выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он, в частности, заявил, что Израиль не сможет повторно оккупировать Газу после окончания войны с ХАМАС.

Заявления верховных дипломатов ЕС и США вступают в противоречие с курсом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он ранее заявил, что Израиль возьмет на себя «общую ответственность за безопасность» в секторе Газа «на неопределенный период».

Аналогично, руководствуясь соображениями «‎безопасности» и неправильно трактуя соглашения в Осло‎, Израиль оккупировал большую часть Западного берега: всю его территорию контролируют израильские военные, на палестинских землях с каждым годом появляется все больше незаконных еврейских поселений.

Боррель объявил, что на этой неделе он посетит Израиль и Палестину. По данным Минздрава Газы, с 7 октября израильские авиаудары по палестинскому эксклаву привели к гибели более 11 тыс. палестинцев, в том числе более 4500 детей.

Брюссель не может согласовать единую позицию

Это будет первый визит Борреля в Израиль с тех пор, как четыре года назад он стал главным дипломатом ЕС.

При этом одной из первых среди мировых политиков Израиль после атак ХАМАС 7 октября посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она не согласовала с руководством Евросоюза и лидерами стран ЕС свои политические заявления, из-за чего столкнулась со шквалом критики со стороны законодателей и дипломатов.

В частности, фон дер Ляйен упрекают в том, что она не рассказала о гуманитарных последствиях ударов Израиля и не осудила блокаду Газы. 8 октября израильский министр обороны Йоав Галант поручил ввести тотальную блокаду эксклава, запретив поставки электричества, топлива, продуктов питания и воды в Газу.

Однако взгляды Борреля также нельзя назвать пропалестинскими. Ранее дипломат обвинил ХАМАС в том, что движение якобы использует больницы и гражданских лиц в качестве живого щита. В ХАМАС заявили, что обвинения Брюсселя служат прикрытием для израильских «преступлений против детей и беззащитных гражданских лиц» в секторе Газа. Движение назвало обвинение главного европейского дипломата «позорным и бесчеловечным».

«Эти опасные заявления игнорируют все фотографии, свидетельства, факты и международные отчеты, которые подтверждают, что оккупационная армия [Израиля] убила более 11 тыс. человек, большинство из которых составляли женщины и дети», — цитирует заявление ХАМАС агентство «‎Анадолу»‎.

Послевоенное будущее Палестины по Боррелю

Перед поездкой главный дипломат ЕС на встрече министров иностранных дел ЕС изложил свои взгляды на послевоенное сосуществование Израиля и Палестины.

Его план состоит из трех «нет» и трех «да». Главное «‎нет»‎ — территория Газы не может быть сокращена, а силы обороны Израиля не могут повторно оккупировать Газу на постоянной основе.

Второе «‎нет» — палестинцы не могут быть насильственно изгнаны из сектора Газа.

Третье — сектор Газа не может быть отделен от общей палестинской проблемы, а вместо этого должен решаться в рамках общего диалога по ближневосточному конфликту.

Что касается «‎да»‎. Главное — это создание Палестинского государства, создание властных структур Палестины под эгидой ООН, а также увеличение вовлеченности ЕС в разрешение конфликта. «Мы считаем, что палестинская власть должна вернуться в Газу», подчеркнул Боррель. Это означает «единую палестинскую власть, а не Палестинскую автономию».

Палестинское руководство, по его словам, — это структура, власть, полномочия и легитимность которой должны быть определены и приняты Советом Безопасности ООН.

Боррель отметил: необходимо участие арабских стран, а также «‎приверженность Европейского Союза в регионе и строительству палестинского государства‎».

«Мы слишком [долго] отсутствовали в решении этой проблемы, которую мы делегировали Соединенным Штатам», — сказал Боррель в конце своего выступления.