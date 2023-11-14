ПОЛИТИКА
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20 машин скорой помощи из Турции прибыли на границу Египта с Газой
Первая партия из 20 автомобилей скорой помощи, которую Турция отправила в сектор Газа, ожидает разрешения на проезд на КПП Рафах. Помимо этого, в Газу направили 500 тонн медицинского груза, в состав которого вошли лекарства, медицинские принадлежности и 8 полевых госпиталей. #trtнарусском #палестина #газа #секторгаза #египет #турция #скораяпомощь #помощь #помощьпалестине #гуманитарнаяпомощь #trtrussian
титми / Others
14 ноября 2023 г.
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