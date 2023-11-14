Израиль оказался на грани затяжного экономического спада, заявило международное рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P), оценивая последствия вторжения ЦАХАЛ в Газу. По данным экспертной группы, национальная экономика может потерять до 5% ВВП в последнем квартале 2023 года. Причем тенденция имеет все шансы продолжиться в следующем году.

Это означает, что ВВП на душу населения снизится, а жители Израиля станут беднее, обращают внимание аналитики.

Вместе с тем S&P допускает, что бюджетный дефицит в Израиле в ближайшие два года превысит 5%. В связи с тем что большая часть необходимых средств будет привлекаться местными властями за счет кредитов, взятых в Израиле и за границей, отношение долга к ВВП возрастет до 67%.

Отдельно представители S&P подчеркивают, что израильское руководство не будет испытывать препятствий с привлечением финансов на военные расходы.

Однако израильские издания допускают, что ситуация может оказаться хуже, чем говорит агентство: некоторые предположения S&P выглядят слишком позитивными.

Неоправданные ожидания

В частности, эксперты S&P придерживаются общего для всех экономистов и инвесторов предположения, что вооруженные столкновения между Израилем и ливанской организацией «Хезболла» не перерастут в полномасштабную региональную войну. Вероятность подобного сценария специалистами никак не просчитывается, однако эти недели показали, что ЦАХАЛ недвусмысленно усиливает свое военное давление на Ливан.

В политическом плане агентство обращает внимание на то, что общественная поддержка премьер-министра Биньямина Нетаньяху значительно снизилась после активизации израильского вторжения в Газу, и делает из этого вывод, что спорная судебная реформа, которая с начала этого года продвигалась коалиционным кабинетом, теперь будет заморожена из-за больших рисков. Однако израильские СМИ в этой связи напоминают, что министр юстиции Ярив Левин уже однозначно давал понять: «ремонт» юридической системы, вероятно, будет продолжен.

Так что реальные тенденции в израильской экономике могут оказаться хуже опубликованного прогноза, резюмирует местная пресса.