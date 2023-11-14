Группа гражданских и правозащитных организаций США призвала администрацию Джо Байдена отказаться от поставок артиллерийских снарядов в Израиль. Этот запрос отражает растущее раздражение американского общества, вызванное тем, что Белый дом занял однозначно произраильскую позицию, закрывая глаза на страдания палестинцев в Газе.

В письме министру обороны Ллойду Остину более 30 базирующихся в США организаций по оказанию помощи, правозащитных и религиозных организаций, включая Oxfam America, Amnesty International и Центр помощи гражданским лицам в конфликтах (CIVIC), выразили тревогу по поводу плана Пентагона предоставить Армии обороны Израиля 155-мм артиллерийские боеприпасы. Военные планируют выделить их из специального американского оружейного склада в Израиле.

«Эти боеприпасы поражают школы, кварталы, больницы, убежища и лагеря беженцев, убивая, раня и калеча перемещенных лиц среди гражданского населения Газы‎»‎, — говорится в заявлении правозащитных групп.

«В нынешних обстоятельствах предоставление правительству Израиля доступа к этим боеприпасам подорвало бы защиту гражданского населения, уважение к международному гуманитарному праву и авторитет администрации Байдена», — отмечают авторы письма. — «Проще говоря, трудно представить сценарий, при котором фугасные 155-мм артиллерийские снаряды могли бы быть использованы в секторе Газа в соответствии с международным гуманитарным правом».

Позиция Вашингтона вызывает все больше раздражения

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался от смены курса и гуманитарной паузы, выступив в защиту своего правительства. Политик утверждает, что Израиль «предпринимает шаги для защиты гражданского населения, но должен искоренить ХАМАС, чтобы гарантировать, что движение не сможет совершать подобные нападения в будущем‎»‎.

С каждым днем израильской агрессии против жителей Газы, а также на фоне новостей об ударах по медицинским центрам и другим гражданским объектам растет глобальный протест. Все меньше жителей США однозначно занимают произраильскую позицию, все больше граждан выступают за скорейшее прекращение боевых действий и страданий среди мирного населения.

С 7 октября администрация Байдена срочно предоставила военную поддержку Израилю, ключевому региональному союзнику Вашингтона. Пентагон направил в регион два американских авианосца в попытке предотвратить расширение конфликта.

Американская военная помощь Израилю включает бомбы малого диаметра, комплекты для изготовления высокоточных боеприпасов и другие снаряды. Официальные лица США также заявили, что поставят израильтянам 155-мм артиллерийские снаряды из военного резерва в Израиле. Ранее администрация Байдена использовала этот резерв для пополнения американских запасов в Европе — для дальнейшей передачи Украине.