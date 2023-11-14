«Это беспрецедентный жест в новейшей истории французской дипломатии в арабском мире. Несколько французских послов на Ближнем Востоке и в некоторых странах Магриба, по нашей информации, коллективно написали и подписали ноту, выражающую сожаление по поводу произраильского поворота, предпринятого Эммануэлем Макроном в войне между Израилем и ХАМАС», — пишет издание.

Совместная нота отправлена в Елисейский дворец, пишет Le Figaro со ссылкой на дипломата в Париже. По его словам, в этой ноте послы подтверждают, что позиция Франции в пользу Израиля в начале кризиса неправильно понята на Ближнем Востоке, и «это противоречит французской традиционно сбалансированной позиции между израильтянами и палестинцами».

Ранее, 12 ноября, президенты Франции и Израиля Эммануэль Макрон и Ицхак Герцог провели телефонный разговор, в ходе которого французский лидер подчеркнул, что поддерживает право Тель-Авива «на самооборону».

Напомним, утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

По данным властей Газы, всего число погибших в результате израильских бомбардировок достигло 11 240 человек. Среди них 4 630 детей и 3 130 женщин.