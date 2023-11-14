Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может эвакуировать больницу «Аль-Шифа» в осажденном Израилем секторе Газа, где находятся 700 пациентов. Об этом сообщила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, выступая на еженедельном брифинге в женевском офисе.

По ее словам, лучший способ обеспечить безопасность пациентов и мирных жителей, укрывшихся в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа, — это немедленно прекратить наступление. «Необходимо незамедлительно прекратить боевые действия во имя спасения человеческих жизней, — подчеркнула представитель ВОЗ. — 22 из 36 больниц, то есть половина больниц в секторе Газа, вышли из строя из-за нехватки топлива, атак и ситуации с безопасностью».

Как проинформировал ранее генеральный директор Минздрава Газы Мунир аль-Бурш, как минимум 170 человек погибли в районе больницы «Аль-Шифа», и из-за проблем с вывозом тел хоронить их приходится на территории госпиталя.

«Израиль запретил нам скоординировать свои действия с работниками Международного комитета Красного Креста (МККК), чтобы вывезти тела и похоронить их, поэтому мы вынуждены будем предать их земле в общей могиле на территории больницы. Тела не менее 100 погибших, которые лежали во дворе, уже начали разлагаться, и мы опасаемся распространения эпидемий. В больничных моргах находится еще 70 тел», — сообщал аль-Бурш.