«Некоторые люди в департаменте могут быть не согласны с подходами, которых мы придерживаемся, или могут иметь взгляды на то, что мы можем сделать лучше», — приводит телеканал слова Блинкена.

При этом он добавил, что в Вашингтоне организовываются специальные форумы для обсуждения этих разногласий.

«Я знаю, что для многих из вас страдания, вызванные этим кризисом, наносят глубокий личный ущерб», — написал Блинкен, подчеркнув, что «было душераздирающе видеть изображения младенцев, детей, пожилых людей, женщин и других гражданских лиц, страдающих от этого кризиса».

В конце октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не очерчивают Израилю красные линии применительно к его военным операциям в секторе Газа. При этом он подчеркнул, что вопросы о военном планировании Израиля следует адресовать израильским военным.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

По данным властей Газы, всего число погибших в результате израильских бомбардировок достигло 11 240 человек. Среди них 4 630 детей и 3 130 женщин.