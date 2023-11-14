ПОЛИТИКА
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МИД Азербайджана: ЕС 30 лет игнорировал вооруженную агрессию Армении
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана отреагировало на заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Баку ждут «суровые последствия» в случае любого нарушения территориальной целостности Армении
МИД Азербайджана: ЕС 30 лет игнорировал вооруженную агрессию Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана / Others
14 ноября 2023 г.

Обвинения в адрес Баку со стороны главы европейской дипломатии Жозепа Борреля «совершенно неадекватны и неприемлемы», а также намеренно искажают реалии в регионе. Об этом говорится на сайте МИД Азербайджана.

Напомним, 13 ноября Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Еревану военной помощи в рамках Европейского фонда мира, а также визовой либерализации для граждан страны. Также он пригрозил Азербайджану последствиями в случае попыток дестабилизации ситуации в Армении.

В свою очередь, в азербайджанском МИД напомнили, что ЕС 30 лет игнорировал вооруженную агрессию Армении. Более того, в Евросоюзе отказались давать оценку факту вынужденного переселения более одного миллиона азербайджанцев, а также армянской политике этнических чисток и преступлений против человечности.

«Очевидная поддержка Армении, а также резкая риторика в отношении Азербайджана является ярким примером предвзятой политики и двойных стандартов. Как показала лицемерная политика Европейской службы внешних связей в этих и других регионах, эта организация стала жертвой собственных противоправных действий», — говорится на сайте МИД.

Подчеркивается, что Боррель не предпринял никаких усилий, чтобы убедить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, что представляет собой угрозу территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

«Хотим подчеркнуть, что как 44-дневная Отечественная война, так и 24-часовые антитеррористические мероприятия в сентябре этого года проводились на суверенной территории Азербайджана. Азербайджан восстановил свой суверенитет законным путем в рамках норм и принципов международного права», — указано в сообщении.

В Баку выразили обеспокоенность действиями ЕС, поскольку это может привести к напряженности в регионе.

«Попытки ЕС снабдить Армению оружием и тем самым поддержать ее коварную политику милитаризации, подрывающую мир и стабильность в нашем регионе, поощряют политику, ведущую к новой конфронтации в регионе, что возлагает ответственность на ЕС. Планы по использованию Европейского фонда мира, который, среди прочего, предполагает наращивание военного потенциала, служат обострению напряженности в регионе», — добавили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что использование угрожающих выражений в адрес Азербайджана недопустимо и любое недружественное поведение приведет к соответствующей реакции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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