Правительство Финляндии рассматривает радикальный сценарий с закрытием всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией, чтобы ограничить увеличивающийся поток нелегальных мигрантов. Такой вариант допустил ряд государственных деятелей, в том числе премьер-министр страны Петтери Орпо.

«Мы можем ограничить пограничное движение, закрыть отдельные или даже все КПП или разместить пункт приема соискателей убежища в одном месте», — заявил глава правительства.

По его словам, нелегалам «помогают добраться до границы». «Это кажется очень сознательным решением, — рассудил Орпо. — Посыл правительства ясен: мы должны отнестись к этому серьезно и обеспечить безопасность нашей границы».

В последние несколько лет аналогичные обвинения поступали в адрес властей Беларуси со стороны официальных лиц Латвии, Литвы и Польши.

Угроза безопасности

В Хельсинки сообщали, что за последнюю неделю к восточной границе прибыли около 60 нелегалов, попросивших убежища. На прошлой неделе их было свыше 70. Погранслужба подчеркивала, что речь не идет о российских гражданах, большинство прибывших — выходцы с Ближнего Востока. Финская сторона утверждает, что пыталась донести до российского официоза необходимость решения проблемы.

Ранее о варианте с ограничением движения через КПП говорила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

«Речь идет о статье 16 Закона о пограничной охране, ограничения возможны при соблюдении определенных условий. Например, если необходимо бороться с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения», — подчеркивала руководительница внешнеполитического ведомства.

Рантанен тоже считает кризис рукотворным. Она не исключила, что таким образом российская сторона пытается донести до Финляндии свое недовольство.

«Об этом вам нужно спросить российские власти. Мы надеемся, что Россия вернет свою политику в прежнее русло», — отмечала Рантанен.