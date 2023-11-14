В Стамбуле 15 ноября состоится саммит с участием супруг мировых лидеров. Он будет посвящен положению Палестины, которая переживает тяжелые времена из-за кровопролитных нападений Израиля. Хозяйкой переговоров станет первая леди Турции Эмине Эрдоган.

Супруга главы турецкого государства неоднократно в своих публичных выступлениях подчеркивала необходимость прекратить интенсивные обстрелы мирного населения в осажденном ЦАХАЛ секторе Газа и принести мир в регион.

Местом встречи станет рабочий офис президента во дворце Долмабахче. Ожидается, что переговоры посетят представительницы множества неравнодушных стран, включая Катар, Малайзию и Узбекистан. После вступительной речи, которую произнесет Эмине Эрдоган, каждая из участниц также выступит с отдельным заявлением.

Организаторы «Единого сердца для Палестины» уверены, что саммит пошлет сигнал о солидаризации международного сообщества в стремлении положить конец страданиям мирного населения в секторе Газа и найти путь решения кризиса.

В 2009 году первая леди Турции уже имела опыт в организации переговоров с участием супруг лидеров мировых стран. Встреча также была посвящена ситуации в Палестине.