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Первая леди Турции примет в Стамбуле саммит по Палестине
Первая леди Турции Эмине Эрдоган примет 15 ноября саммит под названием «Единое сердце для Палестины» с участием супруг мировых лидеров. Встреча будет посвящена страданиям палестинского народа из-за ожесточенных атак Израиля
Первая леди Турции примет в Стамбуле саммит по Палестине
Первая леди Турции Эмине Эрдоган. / Photo: AA
14 ноября 2023 г.

В Стамбуле 15 ноября состоится саммит с участием супруг мировых лидеров. Он будет посвящен положению Палестины, которая переживает тяжелые времена из-за кровопролитных нападений Израиля. Хозяйкой переговоров станет первая леди Турции Эмине Эрдоган.

Супруга главы турецкого государства неоднократно в своих публичных выступлениях подчеркивала необходимость прекратить интенсивные обстрелы мирного населения в осажденном ЦАХАЛ секторе Газа и принести мир в регион.

Местом встречи станет рабочий офис президента во дворце Долмабахче. Ожидается, что переговоры посетят представительницы множества неравнодушных стран, включая Катар, Малайзию и Узбекистан. После вступительной речи, которую произнесет Эмине Эрдоган, каждая из участниц также выступит с отдельным заявлением.

Организаторы «Единого сердца для Палестины» уверены, что саммит пошлет сигнал о солидаризации международного сообщества в стремлении положить конец страданиям мирного населения в секторе Газа и найти путь решения кризиса.

В 2009 году первая леди Турции уже имела опыт в организации переговоров с участием супруг лидеров мировых стран. Встреча также была посвящена ситуации в Палестине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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