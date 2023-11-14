ПОЛИТИКА
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Уникальные способы поддержки палестинцев от пользователей соцсетей
Пользователи социальных сетей находят самые разные способы поддержки палестинцев в Интернете, в то время как Израиль продолжает препятствовать доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, одновременно отрезая палестинцев от внешнего мира с помощью блокады сотовой связи. #trtнарусском #палестина #поддержка #секторгаза #газа #соцсети #тикток #маскитиктока #израиль #интернет #гумпомощь #блогеры #арбуз #палестинскийфлаг #gaza #palestine #trtrussian
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14 ноября 2023 г.
Истории
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