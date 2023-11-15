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Эрдоган и Шольц обсудят в Берлине нападение Израиля на сектор Газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит активные переговоры с мировыми лидерами по вопросу израильско-палестинского конфликта. В пятницу, 17 ноября, ожидается визит президента в Германию, где он встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
Эрдоган и Шольц обсудят в Берлине нападение Израиля на сектор Газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
15 ноября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем 17 ноября в Берлине. Главные вопросы, которые будут стоять на повестке встречи двух лидеров: как предотвратить израильские атаки на сектор Газа и какие шаги необходимы для прочного мира?

Еще одна важная тема встречи — процесс вступления Турции в ЕС. Кроме того, президенты оценят миграционное соглашение между ЕС и Турцией.

Берлин — один из крупнейших торговых партнеров Турции. В прошлом году товарооборот между Турцией и Германией достиг $45 млрд. Цель на конец этого года — превысить $50 млрд.

В последний раз Эрдоган и Шольц встречались лично на сентябрьском саммите лидеров G20 в Индии. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения Турции и Германии, война в Украине, а также возобновление работы механизма диалога Турция-ЕС.

Затем 12 октября состоялся телефонный разговор двух президентов. В ходе беседы произошел обмен мнениями по израильско-палестинскому конфликту и поиску путей решения гуманитарного кризиса, за которым с тревогой наблюдают в регионе и во всем мире.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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