Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем 17 ноября в Берлине. Главные вопросы, которые будут стоять на повестке встречи двух лидеров: как предотвратить израильские атаки на сектор Газа и какие шаги необходимы для прочного мира?

Еще одна важная тема встречи — процесс вступления Турции в ЕС. Кроме того, президенты оценят миграционное соглашение между ЕС и Турцией.

Берлин — один из крупнейших торговых партнеров Турции. В прошлом году товарооборот между Турцией и Германией достиг $45 млрд. Цель на конец этого года — превысить $50 млрд.

В последний раз Эрдоган и Шольц встречались лично на сентябрьском саммите лидеров G20 в Индии. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения Турции и Германии, война в Украине, а также возобновление работы механизма диалога Турция-ЕС.

Затем 12 октября состоялся телефонный разговор двух президентов. В ходе беседы произошел обмен мнениями по израильско-палестинскому конфликту и поиску путей решения гуманитарного кризиса, за которым с тревогой наблюдают в регионе и во всем мире.