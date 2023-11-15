Палестинский врач потерял в Газе семью из 25 человек

Палестинский врач и пятикратный номинант на Нобелевскую премию мира Иззельдин Абуэлаиш показал фотографии всех своих 25 родственников, погибших в результате израильских атак в секторе Газа: «У этих людей есть имена, у них есть лица». #trtнарусском #палестина #врач #газа #секторгаза #палестинскийврач #нобелевскаяпремия #номинант #семья #потерясемьи #израильскаяатака #израиль #трагедия #новостипалестины #trtrussian