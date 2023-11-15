ПОЛИТИКА
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Палестинский врач потерял в Газе семью из 25 человек
Палестинский врач и пятикратный номинант на Нобелевскую премию мира Иззельдин Абуэлаиш показал фотографии всех своих 25 родственников, погибших в результате израильских атак в секторе Газа: «У этих людей есть имена, у них есть лица». #trtнарусском #палестина #врач #газа #секторгаза #палестинскийврач #нобелевскаяпремия #номинант #семья #потерясемьи #израильскаяатака #израиль #трагедия #новостипалестины #trtrussian
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15 ноября 2023 г.
Истории
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