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Врач больницы «Аль-Шифа»: «Можете меня убить, но я не буду сотрудничать»
ЦАХАЛ штурмует крупнейшую больницу сектора Газа «Аль-Шифа», где укрываются тысячи людей
Врач больницы «Аль-Шифа»: «Можете меня убить, но я не буду сотрудничать»
ЦАХАЛ штурмует больницу "Аль-Шифа" в секторе Газа / Others
15 ноября 2023 г.

СМИ опубликовали запись телефонного разговора с человеком, который находится внутри медицинского комплекса.

«Внутри больницы у нас нет никакого сопротивления», — сказал он. Он опроверг информацию израильских военных о существовании тоннелей в подвале больницы.

Также опубликована запись разговора врача больницы Мунира аль-Барша с военными. Он предупредил, что действия ЦАХАЛ приводят в ужас пациентов больницы: «Все этажи больницы с первого по шестой полны людей <…> В приемно-хирургическом отделении полно вынужденных переселенцев. В отделении диализа полно людей. Доставка, радиология и администрация пусты. В ожоговом отделении в правой части больницы тоже полно пациентов и вынужденных переселенцев».

Врач клиники рассказал, что каждый день наблюдал за страданиями людей, покалеченных Армией Израиля, пишет TRT Haber со ссылкой на Al Jazeera. Он отказался от сотрудничества с ЦАХАЛ. «Если вы хотите меня убить или арестовать, то я готов. Но сотрудничать я не буду», — заявил он израильскому военному.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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