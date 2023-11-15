ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Момент, как младенцев срочно эвакуируют в безопасное отделение больницы Аль-Шифа
На видео попал момент, как в больнице Аль-Шифа врачи в срочном порядке на руках переносят новорожденных из интенсивной терапии в безопасное место. Накануне израильская армия объявила о начале военной операции против части медицинского центра. В результате рейда в медучреждении пострадали несколько отделений. #trtнарусском #палестина #младенцы #газа #секторгаза #альшифа #больница #палестинскаябольница #топливо #дети #палестинскиедети #инкубатор #израиль #атакаизраиля #терапия #новорожденные #trtrussian
nmbnn / Others
15 ноября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us