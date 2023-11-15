Момент, как младенцев срочно эвакуируют в безопасное отделение больницы Аль-Шифа

На видео попал момент, как в больнице Аль-Шифа врачи в срочном порядке на руках переносят новорожденных из интенсивной терапии в безопасное место. Накануне израильская армия объявила о начале военной операции против части медицинского центра. В результате рейда в медучреждении пострадали несколько отделений. #trtнарусском #палестина #младенцы #газа #секторгаза #альшифа #больница #палестинскаябольница #топливо #дети #палестинскиедети #инкубатор #израиль #атакаизраиля #терапия #новорожденные #trtrussian