Президент США Джо Байден может одобрить законопроект о государственном финансировании без предоставления помощи Украине и Израилю.

«Если он пройдет Сенат, президент подпишет резолюцию, которая сохранит текущий уровень финансирования и не будет содержать вредные политические требования», — сказал собеседник CNN.

Чиновник призвал республиканцев отказаться от «экстремальных, предвзятых законопроектов об ассигнованиях» и работать над этими законопроектами в течение года вместе с демократами. Кроме того, он призвал Конгресс выделить финансирование Израилю, Украине и пограничной безопасности.

«Конгресс должен также решить неотложные вопросы национальной безопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ, WIC и другие важные приоритеты, которые имеют двухпартийную поддержку», — добавил собеседник.

12 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала несерьезным предложенный спикером Палаты представителей Майком Джонсоном план по предотвращению шатдауна в США. По ее словам, проект внесет лишь больший хаос среди республиканцев в преддверии возможной приостановки работы правительства.

Напомним, вопросы финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню и укрепления южной границы США рассматриваются отдельно.

Президент США Джо Байден предлагал рассматривать финансирование всех этих целей в одном пакете и выделить на них $106 млрд. По его плану, порядка $60 млрд предназначалось Украине, около $14 млрд — Израилю, остальные средства — на обеспечение охраны границ США и помощь Тайваню.

Республиканцы выступили за то, чтобы разделить помощь Израилю и Украине. Они внесли отдельный законопроект, предусматривающий выделение $14 млрд помощи Тель-Авиву, но демократы его заблокировали.