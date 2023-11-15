Палестинцы оккупированного Западного Берега сталкиваются с растущими ограничениями и насилием со стороны незаконных еврейских поселенцев по мере эскалации войны в Газе.

Израиль оккупировал Западный берег в 1967 году. В начале 1990-х годов в соответствии с мирными соглашениями Осло эта территория была разделена на три отдельные зоны: A, B и C. Зона C занимает около 60% земель Западного берега. Ее полностью контролирует Израиль, она образует одну сплошную территорию.

Зона B находится под совместным управлением Израиля и Палестины, в то время как зона А полностью находится под контролем палестинцев. Зоны B и A каждая составляют 20% территории Западного берега. Города и деревни в районах B и A часто изолированы друг от друга. Это означает, что палестинцам, желающим перейти из одного места в другое, возможно, придется проходить через районы, полностью контролируемые Израилем. Это может оказаться трудным, а иногда и невозможным.

Израильский КПП на дороге, соединяющей Вифлеем с главной дорогой из города, закрыт для палестинских автомобилей уже как минимум месяц. Чтобы покинуть город, необходимо взять такси или доехать до КПП, пересечь шлагбаум пешком и продолжить путь на другом транспортном средстве. Однако автобусы ходят крайне редко, так что палестинцам приходится выезжать на 4-5 часов заранее, чтобы успеть.

В рамках соглашений Осло Израиль согласился постепенно передать контроль над Западным Берегом Палестине, но этого не произошло. Вместо этого на Западном Берегу были построены десятки незаконных еврейских поселений.

По данным Peace Now, израильской группы, которая выступает за мир, на Западном берегу сейчас проживают около 500 тыс. незаконных еврейских поселенцев. Многие из этих поселений представляют собой тщательно охраняемые, огороженные территории, полностью закрытые для палестинцев.

Большая часть мира считает эти поселения незаконными в соответствии с международным правом, а Израиль подвергается критике за то, что он позволяет им расширяться, а в некоторых случаях поддерживает их налоговыми льготами.

Израиль рассматривает Западный Берег как «спорную территорию» и утверждает, что его политика поселений законна.

Рост насилия со стороны поселенцев

Районы вокруг незаконных поселений всегда были подвержены насилию, но в последние месяцы ситуация ухудшилась. По данным палестинского министерства здравоохранения, с 7 октября на оккупированном Западном берегу были убиты более 170 палестинцев.

По данным ООН, это больше, чем было убито израильскими войсками за весь 2022 год. Большинство из них погибли в ходе столкновений с силами безопасности и рейдов армии Израиля (ЦАХАЛ).

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, по меньшей мере восемь палестинцев были убиты поселенцами.

Агентство ООН уточняет: с 7 октября около 1 тыс. палестинцев из как минимум 15 скотоводческих общин были изгнаны поселенцами из своих домов. Полиция Израиля не вмешивается в эти дела.

Рост насилия вызвал международный протест, в том числе со стороны Волкера Тюрка, Верховного комиссара ООН по правам человека. «Я призываю израильские власти в срочном порядке принять немедленные меры по обеспечению защиты палестинцев на Западном Берегу, которые ежедневно подвергаются насилию со стороны израильских сил и поселенцев, жестокому обращению, арестам и выселениям, запугиванию и унижениям», — отметил Тюрк.

Помимо непосредственно физических нападений поселенцы и их могущественные покровители в правительстве, включая министра финансов Бецалеля Смотрича и министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира, пролоббировали введение ограничений для палестинцев на Западном берегу.

Жителям одних городов запрещено передвигаться по центральным улицам — поскольку их используют для проезда поселенцев. Жители других населенных пунктов вообще не могут покидать свои города, поскольку все трассы заблокированы израильскими военными.