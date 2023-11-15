Гуманитарные операции ООН в Газе, от которых зависит жизнь двух миллионов человек, из-за отсутствия топлива приходится поэтапно сворачивать, сообщил глава Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

Агентство забило тревогу еще три недели назад, поскольку запасы топлива стремительно истощались, а новых поставок нет с 7 октября. Эта ситуация поставила под угрозу жизненно важные спасательные операции в секторе Газа.

«Без топлива гуманитарные операции будут остановлены. Еще большее число людей ждут страдания и, возможно, смерть. Невообразимо, что гуманитарным агентствам приходится молить о поставках топлива и работать в условиях выживания», — заявил Лаззарини.

По его словам, с самого начала противостояния топливо используется как инструмент войны. «Необходимо немедленно положить этому конец», – добавил глава БАПОР. Он обратился ко всем сторонам с просьбой обеспечить гуманитарные организации топливом и не относиться к помощи, как разменной монете для достижения политических и военных целей.

С начала боевых действий в секторе Газа погибли 102 сотрудника БАПОР, это самое большое число гуманитарных работников ООН, погибших в ходе любого из конфликтов.