ПОЛИТИКА
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Ближневосточное агентство ООН сворачивает деятельность в Газе
Глава БАПОР Филипп Лаззарини осудил использование энергоресурсов как инструмента войны. Ввоз топлива в сектор Газа запрещен с 7 октября
Ближневосточное агентство ООН сворачивает деятельность в Газе
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15 ноября 2023 г.

Гуманитарные операции ООН в Газе, от которых зависит жизнь двух миллионов человек, из-за отсутствия топлива приходится поэтапно сворачивать, сообщил глава Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

Агентство забило тревогу еще три недели назад, поскольку запасы топлива стремительно истощались, а новых поставок нет с 7 октября. Эта ситуация поставила под угрозу жизненно важные спасательные операции в секторе Газа.

«Без топлива гуманитарные операции будут остановлены. Еще большее число людей ждут страдания и, возможно, смерть. Невообразимо, что гуманитарным агентствам приходится молить о поставках топлива и работать в условиях выживания», — заявил Лаззарини.

По его словам, с самого начала противостояния топливо используется как инструмент войны. «Необходимо немедленно положить этому конец», – добавил глава БАПОР. Он обратился ко всем сторонам с просьбой обеспечить гуманитарные организации топливом и не относиться к помощи, как разменной монете для достижения политических и военных целей.

С начала боевых действий в секторе Газа погибли 102 сотрудника БАПОР, это самое большое число гуманитарных работников ООН, погибших в ходе любого из конфликтов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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