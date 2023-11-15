Порядка 70% жителей сектора Газа потеряют доступ к чистой воде до конца дня на фоне нехватки топлива в анклаве. Об этом заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

Топливо необходимо для цистерн и прочего транспорта, который перевозит воду.

«К концу сегодняшнего дня около 70% населения Газы не будет иметь доступа к чистой воде. Наличие топлива только для грузовиков больше не спасет жизни», — написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В БАПОР сообщают о получении полцистерны топлива для транспортировки гуманитарной помощи в секторе Газа. По словам директора агентства в анклаве Томаса Уайта, горючее, необходимое для обеспечения водоснабжения и больниц, в Газу не поступило.

Как писал TRT на русском, агентство БАПОР вынуждено сворачивать гуманитарные операции ООН в Газе из-за отсутствия топлива. Агентство забило тревогу еще три недели назад, поскольку запасы топлива стремительно истощались, а новых поставок нет с 7 октября. Эта ситуация поставила под угрозу жизненно важные спасательные операции в секторе Газа.