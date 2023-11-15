На саммите «Единое сердце за Палестину» в Стамбуле 15 ноября первая леди Турции Эмине Эрдоган призвала к прекращению огня и установлению долгосрочного мира в секторе Газа, сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

Эрдоган повторила свой призыв к немедленному прекращению огня в секторе Газа, который с 7 октября стал ареной беспощадных израильских авиаударов.

«‎Я требую, чтобы все соответствующие члены правительства Израиля предстали перед Международным уголовным судом за все совершенные ими военные преступления. Есть те, кто утверждает, что постмодернистский холокост, который сегодня разворачивается в Палестине, — это проявление израильского права на самооборону. Я считаю, что никто больше не должен дурачить сознательных людей мира с этой нелепой риторикой», — заявила первая леди.

«‎‎В то время как международное сообщество, которому поручили защиту жителей Газы, потерпело неудачу, журналисты, медики и работники гуманитарной помощи стоят на страже человечности. Поэтому мы также должны бдительно следить за событиями всеми доступными средствами до объявления перемирия», — подчеркнула Эрдоган.

«‎‎У каждого из нас есть индивидуальная сила, но когда мы объединяемся, наш голос становится намного сильнее. Давайте объединим наши слова сейчас для них [жителей Газы] и для всего мира, призывая к немедленному прекращению огня», — призвала политик.

Эрдоган также отметила: международное сообщество должно выступать не только за прекращение огня, но и за прочный мир, чтобы положить конец многолетнему конфликту в регионе. Она подчеркнула: настало время установить постоянный мир посредством решения ближневосточного конфликта на основе двух государств.

Говоря о разрушениях, вызванных неизбирательными израильскими авиаударами по жилому сектору в Газе, Эрдоган подчеркнула: необходимо создать гуманитарный фонд для восстановления сектора.

Первая леди Турции призвала международные организации, в частности ООН и Организацию исламского сотрудничества, взять на себя ответственность в этом вопросе.

«‎Международные организации, такие как ООН и Организация исламского сотрудничества, должны создать фонд для восстановления школ, парков и больниц, разрушенных Израилем», — заключила Эрдоган.

Первая леди также заявила, что мир наблюдает последствия того, как международная система на протяжении десятилетий откровенно закрывала глаза на военные преступления Израиля.

«Я никогда не думала, что однажды мы будем использовать понятие «неопознанное тело», которое используется для обозначения неопознанных солдат на войнах, для детей», — отметила супруга турецкого лидера.

Саммит «Единое сердце за Палестину», организованный первой леди Турции, проходил 15 ноября в Стамбуле. На мероприятии собрались супруги и спецпредставители государственных лидеров из 15 государств, включая Катар, Малайзию и Узбекистан. Встреча стала частью усилий Турции по облегчению участи мирных жителей Газы на фоне продолжающегося израильского наступления.