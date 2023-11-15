Военное вторжение израильской армии в больницу «Аш-Шифа» в Газе является абсолютно неприемлемым. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Израильское военное вторжение в больницу “Аш-Шифа” в городе Газа является абсолютно неприемлемым», — сказал он, подчеркнув, что «больницы — это не поле боя».

Медицинские учреждения, медработники, пациенты и машины скорой помощи, согласно международному гуманитарному праву, «должны быть защищены от любых военных действий», напомнил Гебрейесус.

В ВОЗ очень обеспокоены безопасностью персонала и пациентов, продолжил гендиректор. Он сообщил, что ВОЗ «потеряла связь с медицинскими работниками в “Аш-Шифе”».

Ранее в ВОЗ заявили, что не могут эвакуировать больницу «Аль-Шифа» из-за действий Израиля. Как писал TRT на русском, только одна больница на севере Газы, госпиталь «Аль-Ахли», продолжает работу.

Все остальные медицинские учреждения не функционируют из-за нехватки топлива и медицинских материалов.

В среду утром армия Израиля сообщила о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа». Прежде чем попасть в больницу, израильские военные в ходе боестолкновения убили ряд представителей ХАМАС. По информации пресс-службы правительства сектора Газа, на территории медицинского комплекса находятся почти 9 тыс. человек, в том числе пациенты и раненые.