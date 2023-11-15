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Египет готов принять любое количество раненых и больных палестинцев из Газы
По словам главы египетского Минздрава, визит министра здравоохранения Турции в Каир является переходом дискуссий о помощи палестинцам в практическую плоскость
Египет готов принять любое количество раненых и больных палестинцев из Газы
Фото: AA / Others
15 ноября 2023 г.

Египет может принять в своих больницах и госпиталях любое количество палестинцев из сектора Газа с тяжелыми формами различных заболеваний, а также раненных при израильских бомбардировках.

Об этом сообщил министр здравоохранения и народонаселения республики Халед Абдель Гаффар на пресс-конференции со своим турецким коллегой Фахреттином Коджой, находящимся в египетской столице.

«Египетская сторона готова принять любое количество раненых и тяжело больных палестинцев из сектора Газа», — отметил Абдель Гаффар. По его словам, «министерство здравоохранения готово выполнить директивы, полученные по данному поводу от президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси».

Министр отметил, что управление скорой помощи Минздрава подготовило 35 специальных реанимационных машин, оснащенных современным оборудованием и инкубаторами для новорожденных. «Все эти автомобили готовы в любое время обеспечить спасение новорожденных при их прибытии на контрольно-пропускной пункт „Рафах“ на границе Египта с сектором Газа», — пояснил Абдель Гаффар.

Он добавил, что визит турецкого министра в Каир «является переходом всех дискуссий относительно медицинской помощи палестинцам Газы в практическую плоскость».

Как писал TRT на русском, первая группа больных раком из Газы должна прибыть в Турцию в течение суток. Как заявил Фахреттин Коджа, в первую очередь в Турцию из больниц Газы будут перевозить детей и раковых пациентов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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