Израильские военные взорвали здание парламента в Газе, которое ранее заняли и где сделали коллективную фотографию, сообщает израильская газета Haaretz.

Ранее израильские военные захватили парламент в городе Газа и сделали коллективную фотографию на его трибуне. С 2007 года в этом здании палестинского законодательного совета заседали члены ХАМАС.

«Силы Армии обороны Израили взорвали здание, которое служило парламентом Газы», — говорится в сообщении издания.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе. При этом армия обороны Израиля лишь на несколько часов в день создавала гуманитарные коридоры, призывая жителей сектора Газа уйти с севера на юг анклава.

При этом палестинская сторона утверждала, что ЦАХАЛ превращает гуманитарный коридор в секторе Газа в коридор смерти, обстреливая тех, кто по нему проезжает.