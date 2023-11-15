ПОЛИТИКА
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Жители Газы замешивают тесто для хлеба на дождевой воде
Под открытым небом вынуждены сейчас жить большинство палестинцев, бежавших от израильских бомб с севера сектора Газа на юг. Им фактически нечего есть и негде спать. Чтобы приготовить тесто, люди используют дождевую воду. В таких условиях находятся около 800 тыс. человек, которых приютило на своих объектах агентство ООН по оказанию помощи беженцам. #trtнарусском #палестина #условияжизни #газа #секторгаза #палестинцы #израиль #атакаизраиля #нападениеизраиля #беженцы #израильскиебомбы #trtrussian
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15 ноября 2023 г.
Истории
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